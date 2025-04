Segue la ex compagna Ma aveva il divieto

divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. L’intervento è avvenuto nel parcheggio di un supermercato in centro a Varese. I poliziotti della Squadra Volante durante il servizio di controllo del territorio avevano notato una donna che cercava di attirare la loro attenzione, a pochi metri di distanza un uomo cercava di nascondersi dietro una paratia in metallo. Gli agenti si sono avvicinati ed è emerso quanto stava accadendo: la donna era stata seguita dall’ex compagno, che non avrebbe dovuto avvicinarsi, all’interno del supermercato dove si era recata per la spesa. Temendo potesse farle del male è uscita attirando l’attenzione della pattuglia della Polizia che stava transitando in quel momento. Ilgiorno.it - Segue la ex compagna. Ma aveva il divieto Leggi su Ilgiorno.it Convalidato l’arresto al Tribunale di Varese, al termine del processo per direttissima, per un uomo di 44 anni, straniero, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per aver violato ildi avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex. L’intervento è avvenuto nel parcheggio di un supermercato in centro a Varese. I poliziotti della Squadra Volante durante il servizio di controllo del territoriono notato una donna che cercava di attirare la loro attenzione, a pochi metri di distanza un uomo cercava di nascondersi dietro una paratia in metallo. Gli agenti si sono avvicinati ed è emerso quanto stava accadendo: la donna era stata seguita dall’ex compagno, che non avrebbe dovuto avvicinarsi, all’interno del supermercato dove si era recata per la spesa. Temendo potesse farle del male è uscita attirando l’attenzione della pattuglia della Polizia che stava transitando in quel momento.

