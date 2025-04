Secondo Concerto della rassegna Primule Musicali 2025 a Salerno

2025, presso la chiesa di San Domenico a Salerno, si celebrarà l'età d'oro del violino con i "Virtuosi dell'Ottocento", attraverso un Concerto omaggio ai leggendari maestri, interpreti e compositori che hanno scolpito la storia del violino nel XIX secolo: Niccolò Paganini. Salernotoday.it - Secondo Concerto della rassegna "Primule Musicali 2025" a Salerno Leggi su Salernotoday.it Sabato 26 aprile, presso la chiesa di San Domenico a, si celebrarà l'età d'oro del violino con i "Virtuosi dell'Ottocento", attraverso unomaggio ai leggendari maestri, interpreti e compositori che hanno scolpito la storia del violino nel XIX secolo: Niccolò Paganini.

Su questo argomento da altre fonti

La rassegna PrimaVera Contemporanea ai Cantieri della Zisa: The Elephant in concerto, il trio presenta "In the room" - C’è un’aria nuova a Palermo, una rinascita concreta fatta di note che si intersecano, si scontrano, si rinnovano e soprattutto, arrivano ovunque, stringono rapporti. PrimaVera contemporanea è nata proprio dalla voglia di innamorarsi ogni volta di nuovi linguaggi, sperimentare e lottare: una nuova... 🔗palermotoday.it

Secondo appuntamento della rassegna culturale dedicata a San Francesco tra canti e letture - Secondo appuntamento della rassegna "Francesco '26 - …alter Christus" domenica 23 febbraio alle 18.30 alla Basilica di San Francesco. La rassegna, giunta al secondo anno, è promossa dalla cappella musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna e dal centro dantesco dei Frati Minori... 🔗ravennatoday.it

Il Concerto di Gala al Teatro Carlo Felice inaugura la rassegna “Genova e l'800” - “Genova e l'800”, la rassegna culturale con oltre 190 eventi che coinvolgeranno la città con, arte, spettacoli e una grande mostra itinerante, apre ufficialmente i battenti venerdì 14 marzo al Teatro Carlo Felice. Il Concerto di Gala con i solisti Maria Agresta, Francesco Demuro e Gabriele... 🔗genovatoday.it

Salerno, torna la rassegna Primule musicali; Speciale weekend: gli eventi a Salerno e provincia dal 21 al 23 marzo; Passerella finale per le “Primule” musicali. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pacem è il titolo del secondo concerto de La Musica Sacra nella Terra dei Pio - Sarà Pacem il titolo del secondo concerto 2025 della sedicesima edizione de La Musica Sacra nella Terra dei Pio, la rassegna organizzata dall’Associazione Culturale Regina Nivis di Carpi che si terrà ... 🔗temponews.it