Sebastian Monguzzi 55 anni di Lazzate è morto dopo l’incidente in moto a Lentate

Sebastian Monguzzi, il 55enne di Lazzate rimasto coinvolto nel grave incidente in moto avvenuto nel pomeriggio di venerdì 25 aprile a Lentate sul Seveso. L’uomo è morto circa un’ora dopo il ricovero in ospedale. Incidente in moto vicino a casa con la moglie davanti in auto Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri . Leggi su Ilnotiziario.net Non ce l’ha fatta, il 55enne dirimasto coinvolto nel grave incidente inavvenuto nel pomeriggio di venerdì 25 aprile asul Seveso. L’uomo ècirca un’orail ricovero in ospedale. Incidente invicino a casa con la moglie davanti in auto Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri .

