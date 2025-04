Se un video contro la mafia fa paura a TikTok

mafia, cambiando la vita di Salvatore infinitamente più di quella di tutti noi. L'agenda rossa che tiene in mano è simile a quella in cui suo fratello prendeva appunti sulle indagini e che – guarda la sfortuna, a volte – nel marasma dell'esplosione è l'unica cosa che si è persa. Da allora Salvatore Borsellino fa l'attivista antimafia in cerca di una verità che serve a lui tanto quanto a tutti noi. E per farlo, nonostante i suoi 83 anni, è capace di utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione. Tutti, meno che uno, perché qualche giorno fa, senza fornire spiegazioni, TikTok gli ha sospeso l'account "fino al 16 aprile 2035".

