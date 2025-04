Se Louis Vuitton decide di prendere una posizione contro i dazi di Trump

Louis Vuitton combatte i dazi aumentando del 4,8% il prezzo della borsa Neverfull GM. Realizzata in tela con il monogramma della casa, costa ora 2.200 dollari sul sito web statunitense dell'azienda: 100 dollari in più rispetto alla settimana scorsa.Louis Vuitton e i dazi: aumento dei prezzi simbolico in attoIn merito a questo cambiamento i rappresentanti di Louis Vuitton e Lvmh non hanno ancora risposto alle richieste di commento. Il messaggio è chiaro: i gruppi del lusso, come Lvmh, sanno che aumenteranno i prezzi per compensare i dazi imposti da Donald Trump all'inizio di aprile. Anche Cécile Cabanis, direttore finanziario di Lvmh, la scorsa settimana ha affermato di ritenere che i suoi marchi godano di un potere di determinazione dei prezzi.

