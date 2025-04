Scuola materna devastata dai ladri Bimbi e genitori rimandati a casa

Scuola materna di via Giussani si sono trovati davanti a una scena di devastazione: estintori svuotati, piatti, bicchieri e utensili da cucina distrutti, avanzi di cibo lasciati in giro per la cucina dopo essere stati prelevati dalla dispensa e in parte consumati. Una situazione talmente compromessa, da impedire la ripresa dell’attività scolastica. Così martedì mattina, i Bimbi e i genitori sono stati rimandati a casa e l’apertura della Scuola rimandata a data da destinarsi. Prima di consentire ai bambini di poter accedere agli spazi e alla mensa, dovrà essere igienizzato tutto, e riforniti tutti gli accessori distrutti.La polizia ha ricostruito che i ladri sono entrati dopo aver forzato una porta secondaria, chiusa da un maniglione antipanico. Ilgiorno.it - Scuola materna devastata dai ladri. Bimbi e genitori rimandati a casa Leggi su Ilgiorno.it Alla riapertura dopo il ponte di Ponte di Pasqua, le insegnanti e il personale delladi via Giussani si sono trovati davanti a una scena di devastazione: estintori svuotati, piatti, bicchieri e utensili da cucina distrutti, avanzi di cibo lasciati in giro per la cucina dopo essere stati prelevati dalla dispensa e in parte consumati. Una situazione talmente compromessa, da impedire la ripresa dell’attività scolastica. Così martedì mattina, ie isono statie l’apertura dellarimandata a data da destinarsi. Prima di consentire ai bambini di poter accedere agli spazi e alla mensa, dovrà essere igienizzato tutto, e riforniti tutti gli accessori distrutti.La polizia ha ricostruito che isono entrati dopo aver forzato una porta secondaria, chiusa da un maniglione antipanico.

