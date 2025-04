Scuola la preoccupazione dei sindacati In provincia 26 insegnanti in meno nel prossimo anno scolastico

provincia di Ravenna, soprattutto per quel che riguarda i docenti di sostegno. Mercoledì si è svolto l’incontro tra le organizzazioni sindacali e l’ufficio scolastico territoriale di Ravenna per discutere degli organici docenti della provincia di Ravenna. Ravennatoday.it - Scuola, la preoccupazione dei sindacati: "In provincia 26 insegnanti in meno nel prossimo anno scolastico" Leggi su Ravennatoday.it Organici insufficienti per le scuole delladi Ravenna, soprattutto per quel che riguarda i docenti di sostegno. Mercoledì si è svolto l’incontro tra le organizzazioni sindacali e l’ufficioterritoriale di Ravenna per discutere degli organici docenti delladi Ravenna.

Preoccupazione della Flc Cgil per organici della scuola in provincia di Ravenna per l’anno 2025/26. Forti criticità per i posti di sostegno - Il 23 aprile scorso si è svolto l’incontro tra le organizzazioni sindacali e l’ufficio scolastico territoriale di Ravenna per discutere degli organici ... 🔗ravennanotizie.it

