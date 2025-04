Scuola in crisi tagli agli organici e carenza di sostegno mettono in difficoltà anche Ravenna

La legge di Bilancio 2025 porta con sé nuove preoccupazioni per il sistema scolastico, a partire dalla riduzione degli organici. In provincia di Ravenna, come nel resto d'Italia, le conseguenze si fanno sentire: 26 docenti in meno per il prossimo anno scolastico e una dotazione di sostegno che non tiene il passo con l'aumento degli.

Le gite scolastiche rappresentano un'opportunità educativa fondamentale, offrendo agli studenti la possibilità di apprendere in contesti nuovi e stimolanti. Tuttavia, negli ultimi anni, organizzare un viaggio d'istruzione è diventato sempre più complesso a causa di normative stringenti, responsabilità degli accompagnatori e difficoltà logistiche. Il recente caso di una scuola di Novara, costretta ad annullare una gita per mancanza di accompagnatori, evidenzia la crisi dei viaggi d'istruzione.

Il governo conferma i tagli scuola 2025 previsti dalla Legge di Bilancio, colpendo in modo significativo il settore dell'istruzione. Il prossimo anno scolastico vedrà la riduzione di 5.660 docenti nell'organico dell'autonomia, tra posti comuni e potenziamento dell'offerta formativa. A partire dal 2026/2027, anche il personale ATA subirà un taglio, con l'eliminazione di 2.174 unità.

