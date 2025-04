Scudetto Napoli o Inter Renica Adesso in vantaggio c’è una squadra Gli azzurri hanno 3 uomini intoccabili sono due centrocampisti e un attaccante

Scudetto, chi è il favorito tra Napoli o Inter? la risposta di Alessandro Renica, ex difensore dei partenopei Chi è il favorito nella lotta Scudetto tra Napoli e Inter a 5 giornate dal termine? La risposta arriva su La Gazzetta dello Sport da Alessandro Renica, che con gli azzurri ci ha giocato nel secolo .

