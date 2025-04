Scudetto Galeone avvisa l’Inter Conte quando guida lo fa per vincere Lo vuole fare anche con il Napoli

Scudetto, Galeone avvisa l'Inter: «Conte quando guida lo fa per vincere! Lo vuole fare anche con il Napoli» Le parole dell'ex allenatoreGiovanni Galeone è convinto che, nella lotta per il titolo, gli azzurri abbiano ora un leggero vantaggio sui campioni d'Italia in carica. Durante un intervento su Radio Kiss Kiss, l'ex allenatore ha dichiarato che l'Inter potrebbe perdere qualche punto e ha ricordato un vecchio detto che vuole la parola "Triplete" portatrice di sfortuna, come riportato da Napolicalcionews.itLE PAROLE- «Conte vede i giocatori in campo. Dipende solo dal Napoli: se vince tutte le partite vince lo Scudetto l'Inter qualche punticino potrà perderlo, una volta si diceva che la parola Triplete portava male solo a nominarla. Conte quando guida una squadra lo fa per vincere lo Scudetto.

