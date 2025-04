Scorretto Luisella Costamagna il vip dà forfait all’ultimo Poi la scoperta della conduttrice di Tango

Luisella Costamagna aveva preparato ogni dettaglio per la puntata di venerdì 11 aprile del suo programma “Tango”, in onda su Rai2. Tra gli ospiti più attesi c’era una presenza annunciata da tempo, sulla quale si era creato anche un certo interesse. La conduttrice, infatti, aveva confermato un’importante intervista e il suo team era pronto a registrarla. Tuttavia, a poche ore dall’inizio delle riprese, qualcosa è andato storto. Sui social, la giornalista ha poi raccontato quanto accaduto, spiegando che l’ospite in questione aveva deciso di annullare la partecipazione all’ultimo momento, suscitando disappunto e perplessità.Il protagonista della vicenda è Manuel Bortuzzo, giovane nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Bortuzzo, inizialmente, aveva dato conferma della sua presenza a “Tango”, salvo poi comunicare, a ridosso dell’appuntamento, di non sentirsi pronto ad affrontare l’intervista. Leggi su Caffeinamagazine.it aveva preparato ogni dettaglio per la puntata di venerdì 11 aprile del suo programma “”, in onda su Rai2. Tra gli ospiti più attesi c’era una presenza annunciata da tempo, sulla quale si era creato anche un certo interesse. La, infatti, aveva confermato un’importante intervista e il suo team era pronto a registrarla. Tuttavia, a poche ore dall’inizio delle riprese, qualcosa è andato storto. Sui social, la giornalista ha poi raccontato quanto accaduto, spiegando che l’ospite in questione aveva deciso di annullare la partecipazionemomento, suscitando disappunto e perplessità.Il protagonistavicenda è Manuel Bortuzzo, giovane nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Bortuzzo, inizialmente, aveva dato confermasua presenza a “”, salvo poi comunicare, a ridosso dell’appuntamento, di non sentirsi pronto ad affrontare l’intervista.

