Scontro Trump Zelensky sulla Crimea Il presidente Usa al leader di Kiev Firmi subito l’accordo sui minerali

Trump è tornato sulla questione «terre rare». Sul suo social Truth ha accusato Volodymyr Zelensky di «non aver ancora firmato i documenti definitivi sull’importantissimo accordo sui minerali con gli Stati Uniti», si legge. «È in ritardo di almeno tre settimane. Si spera che venga firmato immediatamente. I lavori sull’accordo di pace globale tra Russia e Ucraina procedono senza intoppi. Il successo sembra essere imminente!», il messaggio del presidente Usa. Oggi – venerdì 25 aprile – il suo inviato speciale Steve Witkoff ha incontrato al Cremlino il leader russo Vladimir Putin per fare il punto sui negoziati di pace. «Un colloquio costruttivo e molto utile» durato tre ore, durante le quali si è parlato della possibilità di avviare trattative dirette tra Mosca e Kiev, secondo la parte russa. Leggi su Open.online Donaldè tornatoquestione «terre rare». Sul suo social Truth ha accusato Volodymyrdi «non aver ancora firmato i documenti definitivi sull’importantissimo accordo suicon gli Stati Uniti», si legge. «È in ritardo di almeno tre settimane. Si spera che venga firmato immediatamente. I lavori suldi pace globale tra Russia e Ucraina procedono senza intoppi. Il successo sembra essere imminente!», il messaggio delUsa. Oggi – venerdì 25 aprile – il suo inviato speciale Steve Witkoff ha incontrato al Cremlino ilrusso Vladimir Putin per fare il punto sui negoziati di pace. «Un colloquio costruttivo e molto utile» durato tre ore, durante le quali si è parlato della possibilità di avviare trattative dirette tra Mosca e, secondo la parte russa.

