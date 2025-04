Scontro tra due moto sulla statale Raffaele muore a 46 anni

Raffaele Lioncino, rimasto vittima nell’incidente stradale sulla ex Gvt a Trieste dove due moto si sono tamponate intorno alle 2 del mattino del 24 aprile. Purtroppo nello Scontro il 46enne di Giugliano - residente a Bologna - ha perso la. Napolitoday.it - Scontro tra due moto sulla statale: Raffaele muore a 46 anni Leggi su Napolitoday.it Lutto a Giugliano per la tragica e improvvisa morte diLioncino, rimasto vittima nell’incidente stradaleex Gvt a Trieste dove duesi sono tamponate intorno alle 2 del mattino del 24 aprile. Purtroppo nelloil 46enne di Giugliano - residente a Bologna - ha perso la.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente stradale a Foggia, scontro tra una moto e un'auto: due persone ricoverate in codice rosso - Due persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto poco fa a Foggia. Il sinistro ha visto coinvolti una moto Hornet e una Ford. Nell'impatto - le cui dinamiche sono in fase di accertamento - avvenuto in viale Candelaro, all'incrocio con via Russi, sono rimasti feriti i passeggeri... 🔗foggiatoday.it

Lo scontro tra due moto e la carambola sull'asfalto: un morto e un ferito - È di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte tra 23 e 24 aprile a Trieste, sulla Grande Viabilità, all'altezza dell'uscita di via Malaspina. Scontro tra due moto a Trieste oggi: una vittima La vittima è un motociclista di 46 anni. Il ferito, che era in... 🔗today.it

FOTO/ Scontro tra un’auto e una moto alle porte della città: due feriti - Tempo di lettura: < 1 minutoDue feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio all’uscita dello svincolo per Pietrelcina sulla tangenziale nord, alla fine della strada Fortorina. Per cause in corso di accertamento sono venuti a collisione una Ford con alla guida un uomo e una moto con due persone a bordo, un 27enne e una 25enne, feriti e trasportati nei due ospedali sanniti: la donna al San Pio e l’uomo al Fatebenefratelli. 🔗anteprima24.it

Auto travolge moto sulla Statale 89 all'altezza di Macchia: feriti due centauri; Elmas, incidente tra moto sulla 130: due feriti, uno gravissimo; Policastro, scontro tra due auto sulla Statale 18: cinque feriti; Scontro fra due moto a Gonnesa, gravi due centauri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Scilla, grave incidente sulla SS18: coinvolte diverse moto - Stamattina prima di mezzogiorno si è registrato un grave incidente stradale che ha visto coinvolti dei mezzi a due ruote. Il sinistro si è verificato sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore tra Sci ... 🔗msn.com

Scontro fra moto e auto sulla Castellana-Alberobello: morto un 21enne - Il giovane era in sella alla moto. Dopo il terribile impatto, il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118. Sarebbe deceduto durante il trasporto in ospedale, in conseguenza delle gravi ferite ... 🔗baritoday.it

Scontro auto-moto, morto 30enne di Meta: incidente stradale a Piano di Sorrento - Incidente stradale sulla Strada Statale 163 Amalfitana. Morto un giovane di Meta. Ferito altro passeggero. Scontro auto-moto sulla Strada Statale 163 Amalfitana. Nell'impatto muore un 30enne originari ... 🔗fanpage.it