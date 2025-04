Scontro per Conte e non solo la Juve lancia la sfida al Napoli

Napoli pronto a regalare a Conte un talento in rampa di lancio. La Juve, però, complica i piani degli azzurri: lo scenario.Antonio Conte, nei giorni scorsi, nell'ormai famosa conferenza che ha preceduto lo Scontro vinto contro il Monza, lo ha fatto capire molto chiaramente: per restare sulla panchina del Napoli, a prescindere dal modo in cui si concluderà la stagione, vuole disporre di una rosa molto più ampia e competitiva di quella attuale. Input recepiti dal club, intenzionato a proseguire il matrimonio celebrato a giugno e a regalare al proprio allenatore ulteriori elementi di qualità. Diversi i talenti valutati, tra cui uno, però, molto apprezzato anche dalla Juventus.Scontro per Conte e non solo: la Juve lancia la sfida al Napoli (LaPresse) TvPlay.itParliamo di Georgiy Sudakov, legato fino al 30 giugno 2028 alla Shakhtar Donetsk.

