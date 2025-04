Scontro fra moto e auto sulla Castellana Alberobello morto un 21enne

motociclista 21enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Strada Provinciale Castellana Grotte-Alberobello. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe subito numerosi traumi nel violento Scontro con una vettura guidata da un anziano. Sul posto sono. Baritoday.it - Scontro fra moto e auto sulla Castellana-Alberobello: morto un 21enne Leggi su Baritoday.it Unciclistaha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattinaStrada ProvincialeGrotte-. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe subito numerosi traumi nel violentocon una vettura guidata da un anziano. Sul posto sono.

Ne parlano su altre fonti

Violento scontro tra un'auto e una moto ad Aci Catena, ferito un 35enne - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via Nizzeti, ad Aci Catena, coinvolgendo una moto e un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto mentre la vettura stava svoltando in una traversa laterale. L’impatto, stando alle testimonianze, sarebbe... 🔗cataniatoday.it

Incidente stradale in provincia di Como, scontro tra un’auto e una moto: morto un uomo - Incidente stradale in provincia di Como: un'automobile si è scontrata con una moto e nell'impatto è morto il motociclista. La vittima è un 37enne.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tragico incidente a Montano Lucino, scontro tra un’auto e una moto: morto un uomo - Oggi, giovedì 6 marzo, un tragico incidente stradale ha avuto luogo a Montano Lucino, in provincia di Como. Una moto si è scontrata con un’auto, causando la morte di un uomo. Sul luogo dell’impatto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le informazioni disponibili sull’incidente sono ancora limitate. 🔗dayitalianews.com

Scontro fra moto e auto sulla Castellana-Alberobello: morto un 21enne; Castellana Grotte, schianto mortale sulla Sp96 tra un'auto e una moto: perde la vita un ventenne; Tragico incidente: scontro frontale tra auto e moto, muore un 21enne; Tragedia sulla Castellana-Alberobello: muore motociclista 21enne nello scontro del 25 aprile. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Scontro auto-moto nel Barese, morto un motociclista 20enne - Avrebbe compiuto 21 anni il prossimo ottobre, il ragazzo morto questa mattina dopo un incidente stradale avvenuto sulla provinciale tra Castellana Grotte e Alberobello, nel Barese. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Incidente tra una moto e un'auto, il centauro Matteo Comes muore sul colpo: aveva solo 21 anni. Al volante c'era un anziano - Matteo Comes, 21 anni, è morto venerdì mattina 25 aprile 2025 in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale che collega Castellana Grotte ad Alberobello, ... 🔗msn.com

Scontro con un’auto, motociclista di 20 anni è morto sulla Castellana-Alberobello - Il ragazzo è morto dopo un incidente stradale avvenuto sulla provinciale tra Castellana Grotte e Alberobello, nel Barese. La vittima viaggiava in sella una moto che, per cause da stabilire, si è ... 🔗msn.com