Scontri alla vigilia del 25 aprile

aprile, che si tiene ogni anno alla vigilia della ricorrenza, in piazza Arbarello a Torino, quando un gruppo di esponenti radicali con alla testa il consigliere comunale Silvio Viale, si stava inserendo nel corteo. I radicali portavano le insegne della Nato e avevano bandiere di Ucraina .

Festa della Liberazione, scontri e tensione alla fiaccolata del 25 Aprile a Torino - Tensioni prima dell'inizio della fiaccolata del 25 Aprile a Torino e scontri alla fine dell’evento. Alla partenza del corteo in piazza Arbarello sono arrivati una ventina di esponenti radicali con bandiere di Ucraina, Europa e Italia, guidati dal consigliere comunale Silvio Viale con cravatta... 🔗torinotoday.it

Tra scontri e polemiche nasce il 25° Parco Nazionale del Matese - Dallo scorso 22 aprile ‘giornata internazionale della Terra’ il Parco del Matese è ufficialmente il 25° Parco Nazionale italiano: l’ultimo Parco nazionale istituito in Italia è stato quello dell’Isola di Pantelleria, nel 2016. Il decreto, a firma del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, individua perimetrazione, zonizzazione e misure di salvaguardia, costituendo un passo […] The post Tra scontri e polemiche nasce il 25° Parco Nazionale del Matese ... 🔗lidentita.it

Scontri a Torino per il 25 aprile - 22.15 Scontri in piazza Castello a Torino al termine della fiaccolata organizzata dalla Città per il 25 Aprile. I componenti dello spezzone 'antagonista' del corteo,composto da autonomi, attivisti dei centri sociali e di movimenti filopalestinesi,hanno rimosso le transenne e sono saliti sul palco.C'è stato anche un contatto con le forze dell'ordine che hanno risposto con le manganellate. Gli antagonisti avevano anche esposto uno striscione con la scritta'Resistenza contro guerra,riarmo e ... 🔗servizitelevideo.rai.it

Festa della Liberazione, vigilia di scontri: tafferugli "antagonisti"-polizia alla fiaccolata di Torino - Si festeggia oggi l'80° anniversario della Liberazione dell'Italia dal Nazifascismo. Il 25 aprile è una data chiave per la storia del nostro Paese ma come sempre divide, soprattutto a livello politico ... 🔗affaritaliani.it

Corteo a Torino alla vigilia del 25 aprile, scontri tra polizia e antagonisti - Al termine della manifestazione alcuni attivisti sono saliti sul palco in piazza Castello e sono venuti a contatto con le forze dell'ordine ... 🔗rainews.it

Trieste, scontri tra polizia e antagonisti che partecipano al corteo per il 25 aprile - Ci sono stati scontri fra polizia e manifestanti che hanno preso parte a uno dei cortei organizzati per il 25 aprile a Trieste. Si tratta del corteo partito da piazza san Giacomo. 🔗rainews.it