Scontri al corteo del 25 Aprile la Polizia Pro Palestina hanno cercato più volte il contatto Un denunciato e 7 agenti contusi

Scontri in piazza hanno agitato il corteo del 25 Aprile organizzato nella mattinata di venerdì a Bergamo.Oltre cinquemila le persone che secondo la questura hanno partecipato alla manifestazione, scattata alle 10 da Piazzale Marconi.Il clima, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, avrebbe iniziato a farsi teso già prima del via: "Già dalle 9 – spiegano da via Noli – i militanti della Rete di Bergamo per la Palestina giungevano presso il piazzale Marconi con il chiaro intento di sostituirsi alle autorità, in testa al consueto corteo istituzionale. Dopo alcune interlocuzioni tra gli esponenti della rete di Bergamo per la Palestina ed il comitato organizzatore, alle 10 il corteo iniziava lo sfilamento. L'intervento delle forze di Polizia quindi si rendeva necessario già in partenza, al fine di consentire il corretto posizionamento delle autorità.

