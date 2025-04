Scontri a Bergamo durante il Corteo del 25 aprile 7 agenti feriti un denunciato

Corteo a Bergamo dove si sono radunate circa cinquemila persone. Si sarebbero verificati alcuni Scontri tra sostenitori Pro Pal e agenti di polizia. Sette poliziotti sono rimasti feriti. Una persona è stata denunciata. Leggi su Fanpage.it dove si sono radunate circa cinquemila persone. Si sarebbero verificati alcunitra sostenitori Pro Pal edi polizia. Sette poliziotti sono rimasti. Una persona è stata denunciata.

