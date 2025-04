Scherma tornano gli appuntamenti internazionali per fioretto e sciabola

fioretto si sposta a Vancouver, in Canada. Qui, saranno impegnati ventiquattro atleti italiani, guidati dal CT Simone Vanni. Le prime due giornate saranno dedicate alle qualificazioni, con la categoria femminile in scena l’1 maggio e quelle maschili attese per venerdì 2. Sabato 3 maggio, poi, si svolgeranno i tabelloni principali di entrambe le prove individuali. La quattro giorni si chiuderà domenica 4 maggio con le competizioni a squadre.Al femminile, saranno presenti Martina Favaretto, Anna Cristino, Arianna Errigo, Elena Tangherlini, Alice Volpi, Martina Batini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia. In campo maschile, ci saranno Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi, Tommaso Marini, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Lorenzo Nista e Damiano Rosatelli. Leggi su Sportface.it La Coppa del Mondo disi sposta a Vancouver, in Canada. Qui, saranno impegnati ventiquattro atleti italiani, guidati dal CT Simone Vanni. Le prime due giornate saranno dedicate alle qualificazioni, con la categoria femminile in scena l’1 maggio e quelle maschili attese per venerdì 2. Sabato 3 maggio, poi, si svolgeranno i tabelloni principali di entrambe le prove individuali. La quattro giorni si chiuderà domenica 4 maggio con le competizioni a squadre.Al femminile, saranno presenti Martina Favaretto, Anna Cristino, Arianna Errigo, Elena Tangherlini, Alice Volpi, Martina Batini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia. In campo maschile, ci saranno Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi, Tommaso Marini, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Lorenzo Nista e Damiano Rosatelli.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il 22 e 23 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera: ecco gli appuntamenti da non perdere - Luoghi bellissimi, stupefacenti, che raccontano la storia di Italia, l'arte, il paesaggio, dal faro dei Viceré di Napoli a un museo iper contemporaneo a Bologna fino a un'antica pineta in Abruzzo 🔗vanityfair.it

Margaret Spada morta per una rinoplastica, i chirurghi Procopio tornano a prendere appuntamenti - Margaret Spada è morta il 4 novembre 2024 a Roma per una rinoplastica. Ma oggi i chirurghi accusati di omicidio colposo tornano a lavorare. Lo scrive l’edizione romana del Corriere della Sera, che racconta come Marco e Marco Antonio Procopio non lavorano più in via Cesare Pavese 410. Anche perché i sigilli dei Nas sono ancora lì. Ma a sei minuti di distanza c’è un altro studio sempre dei Procopio. 🔗open.online

Tornano gli appuntamenti con la rassegna letteraria "Ritratti d'Autore": il "pessimo Giacomo" protagonista del primo incontro - Si alza il sipario sulla nuova edizione di "Ritratti d’Autore", la rassegna filosofico-letteraria dedicata ai classici. Ad aprire la rassegna stampa primaverile, venerdì 4 aprile al Teatro Astra, sarà Marcello Veneziani con una lectio dedicata a Giacomo Leopardi, il poeta dell’Infinito, dal... 🔗riminitoday.it

Dal 7 al 9 febbraio torna a Torino il Gran Prix di fioretto – Trofeo Inalpi; La scherma paralimpica torna a Pisa: al PalaCus la tappa della Coppa del mondo; Alla Fortezza da Basso torna la Mostra internazionale dell'artigianato per l'edizione numero 89; Scherma paralimpica, torna a Pisa la Coppa del Mondo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

24 azzurri convocati per gli Europei Under 23 di scherma a Tallinn - Da giovedì 24 a domenica 27 aprile, infatti, la spedizione azzurra sarà in pedana nei Campionati Europei Under 23 "Tallinn 2025" ... 🔗italpress.com

Eventi annuali di scherma a Milano: imperdibili appuntamenti per gli appassionati - Milano, città di tradizione e innovazione, offre ogni anno un calendario ricco di eventi dedicati alla scherma. Ecco una selezione degli appuntamenti più significativi da non perdere. House Cup: ... 🔗milanosportiva.com

Scherma, il Grand Prix Inalpi suona la nona: a Torino il meglio del fioretto mondiale - Michele Torella che guida l'Accademia Scherma Marchesa. "È un appuntamento di primaria importanza al mondo; oltre allo sforzo organizzativo c'è anche l'impegno economico delle istituzioni" è il ... 🔗msn.com