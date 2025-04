Scatti d’autore Ecco Gli occhi di Perugia

occhi di Perugia“ e vuole restituire un’immagine poliedrica e articolata della città grazie agli Scatti di uno dei più grandi fotografi contemporanei. "Più che una mostra è una performance, dai confini più estesi e mutevoli" l’ha definita la sindaca Vittoria Ferdinandi al taglio del nastro affiancata dal vicesindaco e assessore alla cultura Marco Pierini ("è un progetto unico e straordinario, di forte valenza etica") e da Guido Harari (nelle foto).“Gli occhi di Perugia“ è aperta da oggi al 2 giugno, con orario 10-19 dal martedì alla domenica (ma anche lunedì 28 aprile e lunedì 2 giugno) e si articola in due progetti collegati tra loro, “Caverna Magica” e “Ritratti sospesi”. Lanazione.it - Scatti d’autore Ecco “Gli occhi di Perugia“ Leggi su Lanazione.it È l’anima più inclusiva e sfaccettata della città quella che si vive, si ammira e si respira a Palazzo della Penna – Centro per le Arti Contemporanee dove ieri pomeriggio è stata inaugurata al piano terra la nuova, originalissima mostra voluta dall’assessorato alla cultura del Comune. Si chiama “Guido Harari - Glidi“ e vuole restituire un’immagine poliedrica e articolata della città grazie aglidi uno dei più grandi fotografi contemporanei. "Più che una mostra è una performance, dai confini più estesi e mutevoli" l’ha definita la sindaca Vittoria Ferdinandi al taglio del nastro affiancata dal vicesindaco e assessore alla cultura Marco Pierini ("è un progetto unico e straordinario, di forte valenza etica") e da Guido Harari (nelle foto).“Glidi“ è aperta da oggi al 2 giugno, con orario 10-19 dal martedì alla domenica (ma anche lunedì 28 aprile e lunedì 2 giugno) e si articola in due progetti collegati tra loro, “Caverna Magica” e “Ritratti sospesi”.

