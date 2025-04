Scala in concerto per la Liberazione Francesco Muraca Orgogliosi di celebrare il 25 Aprile

Liberazione. Oggi la festa del 25 Aprile a Milano, dopo il corteo e il comizio in Duomo, finisce alla Scala, alle 18, con un concerto straordinario gratuito organizzato dalla sezione Anpi del Piermarini insieme al provinciale di Milano. A dar vita allo spettacolo, come volontari, saranno professori d'orchestra, artisti del coro e lavoratori della Scala, con la partecipazione di un gruppo di musicisti dell'Accademia di perfezionamento della teatro e di musicisti e artisti del Coro appartenenti alla sezione Anpi del Regio di Torino. In programma alcune arie celebri del repertorio operistico italiano e anche una prima esecuzione milanese, di un brano di Francesco Muraca, "Hymnus Sidereus", con testo di Elisabetta Cattaneo. Radio popolare trasmetterà il concerto in diretta. A guidare le voci sarà il maestro del Coro della Scala Alberto Malazzi, sul podio Bruno Nicoli e lo stesso Muraca, percussionista scaligero, direttore e compositore, che ricorda: "Il primo concerto per celebrare l'anniversario della Liberazione lo diresse Claudio Abbado 50 anni fa, protagonista Pollini".

