Savona Juve il terzino potrebbe essere ceduto in estate Cosa ci sarebbe dietro il suo possibile addio i dettagli

Savona Juve: il difensore bianconero potrebbe partire in estate. Cosa ci sarebbe dietro la cessione del terzino, i dettagli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di alcuni giocatori bianconeri dipenderà inevitabilmente dall'eventuale qualificazione alla prossima Champions League, con la Juventus invischiata nella lotta al quarto posto in queste restanti cinque partite.

In caso di mancato accesso, scrive la Rosea, mezza squadra sarebbe a rischio cessione. Tra questi anche Nicolò Savona, prodotto del settore giovanile bianconero che, con un addio, garantirebbe una totale plusvalenza per le casse Juventine. Come raccontato da Juventusnews24.com, Savona ha attirato l'interesse dalla Premier League e dalla Bundesliga.

Cosa riportano altre fonti

