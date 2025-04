Sarà revocata la cittadinanza a Mussolini

cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. L'atto è inserito come punto all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, che riunirà martedì prossimo. Intanto l'amministrazione celebra oggi l'80° anniversario della Liberazione con una serie di manifestazioni che si terranno sul territorio, invitando pubblicamente tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni di oggi, giornata simbolo della libertà e della democrazia, nel ricordo della Resistenza e della lotta contro il nazifascismo."Celebriamo insieme l'80° anniversario della Liberazione, - si legge nel manifesto del comune per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per un'Italia libera e democratica, e per trasmettere questi valori alle nuove generazioni.

Cosa riportano altre fonti

È un appuntamento con la storia che chiude i conti con il passato, per voltare pagina. Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Salò, in provincia di Brescia. La cittadina che si affaccia sulla sponda lombarda del lago di Garda ha infatti deciso di revocare la cittadinanza onoraria al... 🔗today.it

