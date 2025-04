Santi applaude l’Inter Women Volevamo vincere il derby E sul nostro obiettivo dico questo

Santi ha applaudito l’Inter Women dopo la vittoria nel derby contro il Milan: le dichiarazioni a Inter TVIrene Santi, centrocampista dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo nel derby contro il Milan: LA GIOIA – «Siamo felicissime, Volevamo finire la stagione vincendo un derby perchè non ne avevamo ancora vinto uno quest’anno e sappiamo quanto sia importante per la nostra squadra».CLASSIFICA – «Il secondo posto? Avevamo questo obiettivo a inizio anno, fin da luglio si vedeva che la squadra era sul pezzo, che il livello si era alzato e che eravamo concentrate sul nostro obiettivo, e siamo molto contente di averlo raggiunto. Ora ci prepareremo al meglio per queste ultime due partite, non vediamo l’ora di giocarle e di toglierci altre soddisfazioni» le parole di Santi dopo la vittoria delle nerazzurre contro il Milan nella gara odierna che è valso il primo trionfo stagionale contro i rossoneri. Internews24.com - Santi applaude l’Inter Women: «Volevamo vincere il derby. E sul nostro obiettivo dico questo» Leggi su Internews24.com ha applauditodopo la vittoria nelcontro il Milan: le dichiarazioni a Inter TVIrene, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo nelcontro il Milan: LA GIOIA – «Siamo felicissime,finire la stagione vincendo unperchè non ne avevamo ancora vinto uno quest’anno e sappiamo quanto sia importante per la nostra squadra».CLASSIFICA – «Il secondo posto? Avevamoa inizio anno, fin da luglio si vedeva che la squadra era sul pezzo, che il livello si era alzato e che eravamo concentrate sul, e siamo molto contente di averlo raggiunto. Ora ci prepareremo al meglio per queste ultime due partite, non vediamo l’ora di giocarle e di toglierci altre soddisfazioni» le parole didopo la vittoria delle nerazzurre contro il Milan nella gara odierna che è valso il primo trionfo stagionale contro i rossoneri.

