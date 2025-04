Sant Egidio Ai funerali di papa Francesco anche i poveri che hanno conosciuto

Sant’Egidio parteciperà domani ai funerali di papa Francesco con il suo popolo, a partire dai poveri che lo hanno conosciuto e amato durante il corso del suo pontificato: dai rifugiati venuti con il suo aereo dall’isola di Lesbo a quelli che erano nei campi profughi di Cipro. Romatoday.it - Sant'Egidio: "Ai funerali di papa Francesco anche i poveri che l'hanno conosciuto" Leggi su Romatoday.it La Comunità diparteciperà domani aidicon il suo popolo, a partire daiche loe amato durante il corso del suo pontificato: dai rifugiati venuti con il suo aereo dall’isola di Lesbo a quelli che erano nei campi profughi di Cipro.

Approfondimenti da altre fonti

Sant'Arsenio dice addio a Massimo Nonato: folla silenziosa e unita nel dolore ai funerali - Un dolore composto e silenzioso per l'ultimo saluto a Massimo Nonato, il giovane di Sant'Arsenio deceduto in un tragico incidente stradale che si è verificato nella notte tra sabato 8 e domenica 9 marzo a San Pietro al Tanagro. Una folla commossa ha riempito la chiesa per dare l’ultimo saluto a... 🔗salernotoday.it

Cna, Costantini “Con Sant’Egidio per avvicinare giovani a imprese” - ROMA (ITALPRESS) – “In accordo con la Comunità di Sant’Egidio, avvicineremo questi ragazzi alle nostre aziende che stanno cercando dipendenti. Il mondo dell’artigianato italiano, nei prossimi 5 anni, chiederà 400mila persone al mondo del lavoro. C’è un bisogno grande, la Confederazione è molto impegnata su questo tema”. Lo ha detto il presidente della CNA, Dario Costantini, a margine della firma del protocollo di intesa con la Comunità Sant’Egidio. 🔗unlimitednews.it

«Una piazza per l’Europa», Sant’Egidio ci sarà. Sgarro al Papa - La Comunità, molto influente nel mondo ecclesiastico, aderisce a una piattaforma totalmente vaga. Ignorando i ripetuti appelli di Francesco (ora malato) contro il riarmo. Continua a leggere 🔗laverita.info

Papa: ai funerali, insieme alla Comunità, anche i poveri che hanno conosciuto e amato Francesco; PAPA, SANT'EGIDIO: AI FUNERALI, INSIEME ALLA COMUNITÀ, ANCHE I POVERI CHE HANNO CONOSCIUTO E AMATO FRANCESCO; San Pietro, accesso fino alle 18, poi la chiusura della bara. Imponenti le misure di sicurezza - Papa: folla di ragazzi a San Pietro anche per Giubileo adolescenti; Papa Francesco. Oltre 150 mila i fedeli che finora hanno salutato il papa. Ai funerali i poveri che hanno amato il Papa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Zuppi a Roma per l'omaggio alla salma di Papa Francesco. Sant’Egidio: «Don Matteo eletto? Sarebbe un dono per tutta la Chiesa» - L'arcivescovo e presidente della Cei è nella Capitale, annullati tutti gli impegni. Pullman di fedeli per i funerali del pontefice: oltre mille i bolognesi prenotati ... 🔗corrieredibologna.corriere.it

A Buenos Aires nella parrocchia del papa: “Il mio amico Bergoglio, sempre dalla parte dei poveri” - Sulla scalinata di San Josè de Flores, nel quartiere dove Francesco era nato e cresciuto, il ricordo del professor Marco Gallo della Comunità di Sant’Egidio ... 🔗repubblica.it

Papa, ai funerali il metropolita del dialogo Antonij, Cremlino indugia - Roma, 23 apr. (askanews) – Il Cremlino non ha ancora deciso chi rappresenterà la Federazione Russa ai funerali di Papa Francesco, fermo restando che è stata esclusa la partecipazione del presidente Vl ... 🔗askanews.it