Santa Marinella nuovo semaforo tra via Aurelia e via Buonarroti

Santa Marinella, 25 aprile 2025 – Nuove misure per la sicurezza stradale e per la viabilità sulle strade cittadine. La Giunta Comunale ha approvato l'installazione di un impianto semaforico nel tratto della Via Aurelia, all'incrocio con via Buonarroti."La sicurezza dei pedoni e della circolazione in generale impone l'adozione di misure specifiche, soprattutto nei tratti caratterizzati da intersezioni e accessi a vie residenziali, dove purtroppo sono frequenti comportamenti imprudenti che mettono a rischio l'incolumità delle persone", afferma il sindaco Pietro Tidei.Nello specifico, verrà posizionato un nuovo impianto semaforico comprensivo degli ultimi standards stradali di sicurezza, dotati cioè di sistema di countdown e di ausili per persone con difficoltà sensoriali.Il conto alla rovescia renderà possibile conoscere sia il tempo residuo dell'attesa in caso di rosso, sia il tempo utile per l'attraversamento.

