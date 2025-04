Santa Maria Maggiore ecco perché Papa Francesco l’ha scelta come tomba Me lo disse la Madonna

Repubblica.it - Santa Maria Maggiore, ecco perché Papa Francesco l’ha scelta come tomba: “Me lo disse la Madonna” Leggi su Repubblica.it Già nel maggio del 2022 Bergoglio comunicò al cardinale Rolandas Makrickas quale sarebbe stato il suo sepolcro: “La sua vita si conclude in un posto diverso e semplice”

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Papa Francesco, nuova sorpresa: stavolta a Santa Maria Maggiore (con i naselli per l'ossigeno) - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato ora nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus populi romani a lui tanto cara. Il Papa, la visita a... 🔗ilmattino.it

Papa Francesco in visita a Santa Maria Maggiore: omaggio alla Salus Populi Romani - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus Populi Romani a lui tanto cara. Vestito con la talare bianca, zucchetto alla testa, Papa Francesco ha fatto il suo ingresso nella basilica di Santa Maria Maggiore in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla Salus Populi Romani. Aveva i naselli per l'ossigeno ma è apparso in buona forma. 🔗quotidiano.net

