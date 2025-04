Santa Margherita La raccolta fondi del Choralia

fondi per Santa Margherita. Adesso è il Festival Choralia ad avviare una raccolta fondi per la ristrutturazione del tetto della basilica. L'evento prevede quattro concerti polifonici a ingresso gratuito, quest'anno promuovendo l'iniziativa a fini sociali. Che non è nuova al santuario, visto che già nel 2021, sull'onda di "Un mattone per Assisi", aveva visto il lancio dell'appello "Una tegola per Santa Margherita", una raccolta di offerte e contributi per gli interventi di restauro più urgenti. Donazioni aperte in ciascuna delle quattro occasioni previste da Choralia. Primo evento stasera alle 19 nella chiesa di San Domenico con il concerto "G.P. Da Palestrina, Princeps Musicae", eseguito dal Quartetto polifonico romano. Sempre a San Domenico, appuntamento sabato 26 alle 18 con la "Messa dell'incoronazione" di Mozart a cura del Coro cantoria nova romana, Coro città di Firenze e Orchestra città di Firenze diretti da Concetta Anastasi.

