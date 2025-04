Sangiovese festa solo domenica per rispetto del lutto nazionale

Sangiovese in festa si svolgerà solo domenica. In segno di "rispetto ai giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, – spiega il sindaco Jader Dardi – abbiamo condiviso come Amministrazione comunale, Pro loco e CL-Hub, la scelta di rinviare le manifestazioni di venerdì e sabato che saranno riprogrammate in altra data. Resta confermata la cerimonia di oggi per la celebrazione della Liberazione". Roberto Amaretti, presidente della Pro loco, che organizza la sagra, ha confermato: "A seguito della proclamazione da parte del Consiglio dei Ministri di cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, su raccomandazione dell’Amministrazione Comunale, abbiamo deciso di annullare gli appuntamenti di oggi e domani concentrando la festa del Sangiovese nella sola giornata di domenica, il cui programma rimane invariato. Ilrestodelcarlino.it - Sangiovese, festa solo domenica per rispetto del lutto nazionale Leggi su Ilrestodelcarlino.it L’attesa sagra modiglianeseinsi svolgerà. In segno di "ai giorni diper la morte di Papa Francesco, – spiega il sindaco Jader Dardi – abbiamo condiviso come Amministrazione comunale, Pro loco e CL-Hub, la scelta di rinviare le manizioni di venerdì e sabato che saranno riprogrammate in altra data. Resta confermata la cerimonia di oggi per la celebrazione della Liberazione". Roberto Amaretti, presidente della Pro loco, che organizza la sagra, ha confermato: "A seguito della proclamazione da parte del Consiglio dei Ministri di cinque giorni diper la morte di Papa Francesco, su raccomandazione dell’Amministrazione Comunale, abbiamo deciso di annullare gli appuntamenti di oggi e domani concentrando ladelnella sola giornata di, il cui programma rimane invariato.

