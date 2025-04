Sandro Abate travolta in casa la Meta Catania vince 5 2 al PalaDelMauro

Sandro Abate Avellino, che cade 2-5 al PalaDelMauro contro una Meta Catania inarrestabile. I campani, che già attraversavano un momento delicato con una sola vittoria nelle ultime cinque partite, non riescono a frenare la corsa dei rossazzurri, oggi ancora più determinati a. Avellinotoday.it - Sandro Abate travolta in casa: la Meta Catania vince 5-2 al PalaDelMauro Leggi su Avellinotoday.it Sconfitta amara per laAvellino, che cade 2-5 alcontro unainarrestabile. I campani, che già attraversavano un momento delicato con una sola vittoria nelle ultime cinque partite, non riescono a frenare la corsa dei rossazzurri, oggi ancora più determinati a.

