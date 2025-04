Sanchez si sfoga Fuori dal progetto Udinese Non dipende da me Io cerco di fare questo

Sanchez, attaccante dell’Udinese, si sfoga sul poco minutaggio che sta avendo alla corte bianconera. L’annuncio sui social Attraverso i propri canali social, Sanchez, attaccante dell’Udinese, si sfoga sul poco minutaggio. LA DELUSIONE DI Sanchez – «Attualmente mi sento in perfette condizioni. Giocare non dipende da me, ma da decisioni tecniche. . . Io devo solo . Calcionews24.com - Sanchez si sfoga: «Fuori dal progetto Udinese? Non dipende da me. Io cerco di fare questo» Leggi su Calcionews24.com , attaccante dell’, sisul poco minutaggio che sta avendo alla corte bianconera. L’annuncio sui social Attraverso i propri canali social,, attaccante dell’, sisul poco minutaggio. LA DELUSIONE DI– «Attualmente mi sento in perfette condizioni. Giocare nonda me, ma da decisioni tecniche. . . Io devo solo .

