San Siro i paletti del Municipio 7 Più posti popolari e verde diffuso

Siro presentato lo scorso 11 marzo da Milan e Inter al Comune non convince fino in fondo il Municipio 7, una delle due zone del decentramento – con il Municipio 8 – interessata alla riqualificazione dell’area dove ora ci sono lo stadio Meazza, il parcheggio dell’impianto e il Parco dei Capitani. La Giunta del Municipio 7, presieduta da Silvia Fossati, ha messo nero su bianco una serie di osservazioni alla Giunta comunale e ai due club per modificare il progetto che prevede la realizzazione di un nuovo stadio rossonerazzurro e la rifunzionalizzazione (con parziale demolizione) del Meazza. Ma entriamo nel cuore della delibera del parlamentino.Il primo obiettivo fissato dalla Giunta municipale è garantire la natura popolare di accesso allo stadio e pertanto considerare un aumento della capienza (con particolare attenzione ai settori con biglietti a basso costo) rispetto a quanto proposto dalle squadre, considerando come obiettivo ottimale il numero di 70 mila posti. Ilgiorno.it - San Siro, i paletti del Municipio 7: “Più posti popolari e verde diffuso” Leggi su Ilgiorno.it Milano – Il progetto del nuovo Sanpresentato lo scorso 11 marzo da Milan e Inter al Comune non convince fino in fondo il7, una delle due zone del decentramento – con il8 – interessata alla riqualificazione dell’area dove ora ci sono lo stadio Meazza, il parcheggio dell’impianto e il Parco dei Capitani. La Giunta del7, presieduta da Silvia Fossati, ha messo nero su bianco una serie di osservazioni alla Giunta comunale e ai due club per modificare il progetto che prevede la realizzazione di un nuovo stadio rossonerazzurro e la rifunzionalizzazione (con parziale demolizione) del Meazza. Ma entriamo nel cuore della delibera del parlamentino.Il primo obiettivo fissato dalla Giunta municipale è garantire la natura popolare di accesso allo stadio e pertanto considerare un aumento della capienza (con particolare attenzione ai settori con biglietti a basso costo) rispetto a quanto proposto dalle squadre, considerando come obiettivo ottimale il numero di 70 mila

