San Pietro rumore assordante la gente scappa Cosa succede

Una folla silenziosa e commossa ha affollato Piazza San Pietro per rendere l'ultimo omaggio a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025. Fino alle 17:00 di oggi, oltre 130.000 fedeli hanno visitato la Basilica per porgere il loro tributo al Pontefice, un'occasione che ha visto un flusso continuo di pellegrini. La Basilica è rimasta aperta durante la notte per permettere a tutti di partecipare, con la cerimonia di chiusura della bara programmata per le 20:00.Un episodio inquietante ha scosso i fedeli in fila per rendere omaggio a Papa Francesco. Alle 16:35 di oggi, venerdì 25 aprile 2025, l'impianto audio disposto lungo via della Conciliazione ha emesso un fruscio assordante a volume elevatissimo, creando momenti di panico tra i presenti. Alcuni fedeli, sorpresi, si sono coperti le orecchie o hanno cercato riparo.

