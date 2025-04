San Leone ancora una volta nel caos 25 aprile tra lunghe code di auto ma anche pericoli sulla pista ciclabile

lunghe code tra lungomare e viale delle Dune, ma anche pericoli nella pista ciclabile con le barriere in legno e le transenne non proprio "efficaci" per scongiurare il pericolo di finire sulla battigia sottostante. Per molti che hanno scelto San Leone per trascorrere il primo giorno di vacanza. Agrigentonotizie.it - San Leone ancora una volta nel caos: 25 aprile tra lunghe code di auto, ma anche pericoli sulla pista ciclabile Leggi su Agrigentonotizie.it tra lungomare e viale delle Dune, manellacon le barriere in legno e le transenne non proprio "efficaci" per scongiurare il pericolo di finirebattigia sottostante. Per molti che hanno scelto Sanper trascorrere il primo giorno di vacanza.

Approfondimenti da altre fonti

Franco Lucia, il padre di Fedez, parla per la prima volta di Chiara Ferragni: "Leone e Vittoria mi hanno cambiato la vita" - Franco Lucia durante la pandemia si è scoperto cuoco. Cucinava per lui, la moglie, Annamaria Berrinzaghi, per il figlio Fedez, per Chiara Ferragni e anche per i suoi nipotini, Vittoria e Leone. "Durante la pandemia mia moglie e io ci siamo trasferiti a casa di Fede e Chiara coi bambini. Ognuno... 🔗today.it

San Luca di nuovo sciolto per mafia: è la terza volta - AGI - Il terzo scioglimento per mafia è arrivato la settimana scorsa: "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa - è scritto nel comunicato di Palazzo Chigi - ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di San Luca e l'affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente a una Commissione straordinaria". 🔗agi.it

Sinagra celebra il suo patrono, "San Leone nell’Arte" si apre con l'inaugurazione di una mostra - Torna "San Leone nell’Arte", il concorso creativo organizzato e curato dalla Pro Loco di Sinagra, in collaborazione con il comune di Sinagra e l’Unpli, iniziativa che scaturisce dall’amore profondo per l’arte e per la storia di questo luogo magico e che ha l’obiettivo di valorizzare bellezze e... 🔗messinatoday.it

San Leone ancora una volta nel caos: 25 aprile tra lunghe code di auto, ma anche pericoli sulla pista ciclabile; San Leone nella bolgia: traffico paralizzato nei punti nevralgici, le proteste: È sempre la stessa storia; Caos ad Agrigento: 29enne si scaglia contro auto e 60enne finisce in ospedale per apprezzamenti a una donna; Decine di malori e rissa scoppiata all'improvviso: serata per festeggiare il Carnevale si trasforma nel caos. 🔗Su questo argomento da altre fonti

San Leone nel caos: traffico in tilt e clacson impazziti nella frazione balneare di Agrigento - Ma per centinaia di automobilisti e residenti, San Leone si è trasformata in una vera e propria bolgia.File chilometriche – nella giornata di Pasqua – hanno paralizzato le arterie principali della ... 🔗scrivolibero.it