San Clemente revoca la cittadinanza a Mussolini e la assegna a Giacomo Matteotti

Clemente, in provincia di Rimini, ha ufficialmente revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, assegnandola postuma a Giacomo Matteotti, figura emblematica dell'antifascismo, assassinato nel 1924 per aver denunciato i crimini del regime.La delibera è stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale nel tardo pomeriggio del 24 aprile, in prossimità della Festa della Liberazione, dando così un segnale forte in nome della memoria storica e dei valori democratici.La sindaca: "Un atto di responsabilità verso la storia"La sindaca Mirna Cecchini ha spiegato le ragioni alla base della revoca, sottolineando come questo gesto rappresenti un atto di consapevolezza e maturità storica."revocare l'onorificenza a Mussolini vuol dire assumersi la responsabilità di giudicare un passato segnato da atrocità, cancellazione del pensiero critico ed economia devastata", ha dichiarato, ribadendo l'importanza di un confronto lucido e onesto con la storia del Paese.

Cosa riportano altre fonti

