San Casciano il paese in corteo celebra la Liberazione

Casciano (Firenze), 24 aprile 2025 – Tante le iniziative del Comune di San Casciano Val di Pesa in occasione dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. La festa ha preso inizio al Palazzo comunale con la deposizione della corona alla lapide in ricordo dei cittadini trucidati dalle truppe tedesche. Da qui il corteo accompagnato dal Corpo Musicale “Oreste Carlini”, il sindaco Roberto Ciappi, la vicesindaca Martina Frosali, Manola D’Amato comandante della polizia locale, uomini dell’Arma dei carabinieri, una rappresentanza dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano, l’associazione nazionale carabinieri in congedo Sezione “M.O. Salvo D’Acquisto”, il gruppo promotore Scout San Casciano 1 A° che ha eseguito l’alza bandiera a mezz’asta davanti al monumento ai Caduti per la morte di Papa Francesco, l’ANPI di Mercatale, rappresentanti di varie categorie sindacali e associazioni di volontariato, hanno sfilato per le vie del paese depositando una corona in via Roma alle Pietre d’Inciampo, infine con una massiccia presenza della popolazione, il corteo si è fermato al monumento ai Caduti in piazza della Repubblica. Lanazione.it - San Casciano, il paese in corteo celebra la Liberazione Leggi su Lanazione.it San(Firenze), 24 aprile 2025 – Tante le iniziative del Comune di SanVal di Pesa in occasione dell’80° anniversario dellad’Italia dal nazifascismo. La festa ha preso inizio al Palazzo comunale con la deposizione della corona alla lapide in ricordo dei cittadini trucidati dalle truppe tedesche. Da qui ilaccompagnato dal Corpo Musicale “Oreste Carlini”, il sindaco Roberto Ciappi, la vicesindaca Martina Frosali, Manola D’Amato comandante della polizia locale, uomini dell’Arma dei carabinieri, una rappresentanza dei vigili del fuoco del distaccamento di San, l’associazione nazionale carabinieri in congedo Sezione “M.O. Salvo D’Acquisto”, il gruppo promotore Scout San1 A° che ha eseguito l’alza bandiera a mezz’asta davanti al monumento ai Caduti per la morte di Papa Francesco, l’ANPI di Mercatale, rappresentanti di varie categorie sindacali e associazioni di volontariato, hanno sfilato per le vie deldepositando una corona in via Roma alle Pietre d’Inciampo, infine con una massiccia presenza della popolazione, ilsi è fermato al monumento ai Caduti in piazza della Repubblica.

Su altri siti se ne discute

Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato: grave incidente a San Casciano - Tavarnelle (Firenze), 9 aprile 2025 – Era partito con l’auto da Tavarnelle per recarsi a lavoro, quando improvvisamente ha perso il controllo della macchina ribaltandosi e finendo in un fosso. È successo poco prima delle 8 di mercoledì 9 aprile in via Campoli nel comune di San Casciano in Val di Pesa a poca distanza dalla Pieve di S. Stefano. L’uomo, un 42enne, è rimasto all’interno dell’auto e grazie ad alcuni automobilisti di passaggio e a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano, è stato estratto dall’abitacolo. 🔗lanazione.it

A San Casciano una piazzetta dedicata a Gino Strada - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Una piazzetta dedicata a Gino Strada, chirurgo di guerra. Il Comune di San Casciano in Val di Pesa intitolerà uno spazio pubblico in via del Cassero al chirurgo e fondatore dell’Ong Emergency, venuto a mancare nel 2021. L’inaugurazione... 🔗firenzetoday.it

A Rocca San Casciano Vito racconta le sue celebri "Storie della bassa" - A chiudere la stagione teatrale del Teatro Italia di Rocca San Casciano è lo spettacolo "Storie della bassa" di Maurizio Garuti con Vito che porta in scena un mondo, quello della sua infanzia e delle radici della sua maschera emiliana. I protagonisti sono donne e uomini padani, personaggi... 🔗forlitoday.it

San Casciano, il paese in corteo celebra la Liberazione; Addio a Giorgio Tassinari, una vita nel volontariato; Faenza, in corteo per la resistenza climatica; Carnevale Medievale Sancascianese 2025: dove, quando ed info. 🔗Ne parlano su altre fonti

San Casciano, i Sepolcri con le vecce pasquali - Le chiese del Suffragio e di Santa Maria sul Prato (della Misericordia) accoglieranno dal 17 al 21 aprile i Sepolcri pasquali San Casciano (Firenze), 17 aprile 2025 – La sveglia per tutti i ... 🔗lanazione.it