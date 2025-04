Salvo DAcquisto ora è venerabile sarò sempre grato al Santo Padre

Ilmattino.it - «Salvo D?Acquisto ora è ?venerabile? sarò sempre grato al Santo Padre» Leggi su Ilmattino.it «La morte di Papa Francesco è stata per me un profondissimo dolore. Non solo perché è stato lui a firmare il decreto che ha riconosciuto mio fratello.

Approfondimenti da altre fonti

Promozione, San Giuliano ai playoff, salvo il San Miniato Basso - Nel girone A crolla 4 a 1 il San Giuliano sul campo del San Marco Avenza e scivola al 4° posto, sfiderà ai playoff in semifinale in trasferta il 27 aprile la Lunigiana Pontremolese, vince 2 a 1 in rimonta invece l'Urbino Taccola grazie ai gol di Bellagamba e Fazzini, i biancorossi chiudono ottavi... 🔗pisatoday.it

Calcio. Seconda: Migliarino ai play-off, Pontasserchio salvo - Pisa 9 aprile 2025 – Penultima giornata di campionato in Seconda Categoria. Manca adesso una solo partita al termine della stagione regolare. Questa ventinovesima giornata, nel girone A ha portato al pareggio il Migliarino Vecchiano sul campo del Pontremoli: 2 – 2 (Lucchesi ed Armenante a tabellino). Una lunga trasferta che col punto ottenuto porta a cinquantre punti la squadra di mister Andreotti, già sicura di essere terza negli spareggi play-off promozione. 🔗lanazione.it

Salvò la vita al vicino, un premio per Ercoli - Civitanova, 13 marzo 2025 – Salvò la vita di un uomo colpito da un arresto cardiaco nella sua abitazione, nonostante un grave problema di salute. Per “l’eccezionale coraggio e altruismo dimostrati durante l’intervento”, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha conferito al tenente Daniele Ercoli, 36enne civitanovese e ufficiale volontario del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, un attestato di benemerenza. 🔗ilrestodelcarlino.it

«Salvo D’Acquisto ora è “venerabile” sarò sempre grato al Santo Padre»; Salvo D’Acquisto è venerabile; Salvo D'Acquisto riconosciuto Venerabile da Papa Francesco; Salvo D’Acquisto venerabile, Bartolo Longo santo (foto). 🔗Cosa riportano altre fonti