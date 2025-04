Salvatore Borsellino sospeso da TikTok per 10 anni In tempo per morire

TikTok ha sospeso l'account di Salvatore Borsellino, fratello minore di Paolo, il giudice assassinato dalla mafia nel 1992.

Salvatore Borsellino sospeso da Tik Tok: "E invece per il figlio di Totò Riina nessun provvedimento..." - "Ho scoperto che il mio account di Tik Tok è stato 'temporaneamente' sospeso fino al 16 aprile 2035, in pratica per dieci anni. Farò ampiamente in tempo per morire...". Lo denuncia Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992. L'indomito fondatore... 🔗palermotoday.it

Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, sospeso da TikTok per 10 anni: “Farò in tempo a morire” - Sospensione decennale senza spiegazioni Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992, ha reso pubblica una decisione scandalosa della piattaforma TikTok: il suo account è stato sospeso fino al 16 aprile 2035, una sospensione di ben dieci anni, definita ironicamente ‘temporanea’ dallo stesso Borsellino.“Farò ampiamente in tempo per morire…”, commenta Salvatore Borsellino con amarezza. 🔗dayitalianews.com

Lotta alla mafia, Salvatore Borsellino incontra i cittadini in Comune - Salvatore Borsellino (a destra) incontrerà i cittadini di Vergato. L’iniziativa si domani nella sala consiliare alle 17.30. Salvatore Borsellino è il fratello minore di Paolo, il magistrato assassinato dalla mafia insieme alla propria scorta il 19 luglio 1992, a pochi mesi di distanza dalla strage di Capaci in cui rimase ucciso Giovanni Falcone. Fondatore del movimento delle ‘Agende Rosse’, Salvatore Borsellino, dopo i tragici fatti del ‘92, ha dedicato la propria esistenza alla lotta alla criminalità organizzata e alla denuncia delle collusioni tra poteri occulti, politica e mafia. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se un video contro la mafia fa paura a TikTok - ArminioIl signore qui sopra si chiama Salvatore Borsellino ed era un mite ingegnere di 50 anni quando, il 19 luglio 1992, cinquanta chili di tritolo dilanirono il corpo di suo fratello Paolo, magistra ... 🔗quotidiano.net

