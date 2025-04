Salvatore Borsellino fratello di Paolo sospeso da TikTok per 10 anni Farò in tempo a morire

Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992, ha reso pubblica una decisione scandalosa della piattaforma TikTok: il suo account è stato sospeso fino al 16 aprile 2035, una sospensione di ben dieci anni, definita ironicamente 'temporanea' dallo stesso Borsellino."Farò ampiamente in tempo per morire.", commenta Salvatore Borsellino con amarezza.Amarezza e polemica contro la piattaforma"Non mi è stata fornita alcuna spiegazione. In teoria posso ancora pubblicare, ma la visibilità dei miei contenuti è fortemente limitata", afferma il fondatore del Movimento delle Agende Rosse.Con profonda delusione annuncia: "Mi dispiace per chi aveva iniziato a seguirmi, ma non posso continuare a scrivere su un social del genere".

