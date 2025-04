Salvarsi oramai è possibile solo nel entroterra

nella sua cucina per rompere il ghiaccio con un bicchiere di Prosecco.”. Non bastava il tiramisù, ci voleva anche il Prosecco in questo menù di stereotipi e fandonie. Estendendo ciò che scrisse Joyce riguardo Roma, l’Italia mi ricorda un uomo che si mantiene mostrando ai turisti il cadavere di sua nonna. Della nonna che faceva le orecchiette, nel caso specifico. Ilfoglio.it - Salvarsi oramai è possibile solo nell'entroterra Leggi su Ilfoglio.it Il turismo è nichilismo, è un tiramisù a Bari. Voglio regalare a una ragazza un corso di pasta fresca in Puglia, cerco in rete ed ecco la prima cosa che trovo: “Lezione di pasta e tiramisù a Bari”. Sembrerebbe un’iniziativa di successo, ci sono entusiastiche recensioni, un’ispirata descrizione: “Impara a preparare pasta e tiramisù autentici come una vera mamma italiana con questo corso pratico di cucina in una casa locale a Bari. Unisciti alla tua ospitea sua cucina per rompere il ghiaccio con un bicchiere di Prosecco.”. Non bastava il tiramisù, ci voleva anche il Prosecco in questo menù di stereotipi e fandonie. Estendendo ciò che scrisse Joyce riguardo Roma, l’Italia mi ricorda un uomo che si mantiene mostrando ai turisti il cadavere di sua nonna. Della nonna che faceva le orecchiette, nel caso specifico.

Attimi di paura giovedì sera per chi rientrava a casa dopo il lavoro. Alle 20 sulla strada provinciale 412 della val Tidone un’auto ha preso fuoco nei pressi di cascina Castellazza di Villanterio, al confine con la provincia di Lodi. Improvvisamente il guidatore di una Range Rover, mentre si trovava in marcia, ha visto del fumo provenire dal cruscotto. Fortunatamente l’uomo non ha proseguito nel suo percorso: ha subito accostato ed è sceso. 🔗ilgiorno.it

Nella Napoli distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale l’acquedotto è saltato, la gente è ridotta a bere acqua di mare dissalata attraverso rudimentali bollitori. Ma a casa di Anna, miracolosamente, dal rubinetto esce acqua pulita. Così sua madre comincia una distribuzione del prezioso liquido, gli Assetati accorrono con i secchi, in code rumorose e disordinate davanti alla porta di casa. 🔗iodonna.it

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio Di Vicino, ex vice allenatore Napoli Primavera ed ex trequartista di Napoli e Lecce. Di Vicino sull’Inter in Champions: potrà arrivare in fondo alla competizione? “Sì, sicuramente. Stiamo parlando di una squadra con un organico di altissimo livello, quindi ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo. Ovviamente, più si va avanti, più diventa difficile perché si incontrano le squadre più forti. 🔗terzotemponapoli.com

