Salerno prende forma la nuova spiaggia tra Pastena e Torrione

Pastena e Torrione a Salerno, con l’obiettivo di rendere la nuova spiaggia fruibile entro l’estate. La curiositàLa spiaggia raggiungerà una larghezza variabile tra i 60 e gli 80 metri e si estenderà fino. Salernotoday.it - Salerno, prende forma la nuova spiaggia tra Pastena e Torrione Leggi su Salernotoday.it Procedono a ritmo sostenuto i lavori di ripascimento dell’arenile tra i quartieri, con l’obiettivo di rendere lafruibile entro l’estate. La curiositàLaraggiungerà una larghezza variabile tra i 60 e gli 80 metri e si estenderà fino.

Approfondimenti da altre fonti

Salerno, prende forma la nuova spiaggia della zona orientale: le prime foto del cantiere - Proseguono i lavori per il ripascimento del litorale di Salerno. In particolare, nel tratto Polo Nautico-Foce dell'Irno, gli operai - come mostrano le foto di Antonio Capuano - stanno iniziando a mettere la sabbia. Sulla spiaggia in corrispondenza della caserma “Angelucci” si notano grosse... 🔗salernotoday.it

Salerno, prende forma la nuova rotatoria nella zona industriale - Proseguono spediti - come mostrano le foto di Antonio Capuano - i lavori di realizzazione della nuova rotatoria in zona Siniscalchi ed in via Cappello Vecchio. Una parte di essi è prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per 20 milioni di euro destinati agli interventi nelle... 🔗salernotoday.it

Mille nuovi alloggi in due anni, prende forma il Piano Casa per arginare l'emergenza abitativa - Debutta il Piano Casa del Comune di Modena, uno dei perni dell'azione amministrativa della nuova Giunta Mezzetti. Sin dall'esordio della campagna elettorale dell o scorso anno, il sindaco e la sua maggioranza hanno infatti posto l'accento su un intervento deciso e ingente sul tema degli alloggi. ... 🔗modenatoday.it

Salerno, prende forma la nuova spiaggia tra Pastena e Torrione; Salerno, prende forma la nuova rotatoria nella zona industriale; Salerno, prende forma la nuova rotatoria nella zona industriale; Restyling sul Corso Vittorio Emanuele: prende forma la nuova pavimentazione dell'ultimo tratto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Salerno, prende forma la nuova spiaggia tra Pastena e Torrione - La spiaggia raggiungerà una larghezza variabile tra i 60 e gli 80 metri e si estenderà fino all’area antistante il lido Aurora ... 🔗salernotoday.it