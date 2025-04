Salernitana Marino Abbiamo sofferto nel primo tempo ma l’abbiamo ripresa merito anche del pubblico

tempo di lettura: 2 minuti“Le ultime prestazioni del Cosenza sono state importanti. Questa è stata una partita in cui Abbiamo rischiato di perdere: hanno alzato tanto il loro baricentro, avevamo pochissimo spazio per fraseggiare. Però, non potevano reggere questo ritmo così alto per tutta la partita. Ciononostante, credo che Abbiamo avuto le migliori occasioni anche nel primo tempo. Micai ha fatto buone parate, su Corazza soprattutto. Nella ripresa siamo riusciti a sbloccarla. Peccato però la leggerezza sul gol subito. Siamo riusciti però a portare a casa una vittoria importante“. Alla seconda partita sulla panchina della Salernitana, Pasquale Marino guadagna la seconda vittoria consecutiva. Parla dopo la vittoria contro il Cosenza, nella sala stampa dell’Arechi.https://www.anteprima24.it/salerno/sport-salerno/la-Salernitana-vince-ed-esce-dallapnea-dei-playout-tre-reti-al-cosenza-e-14-posto/“Abbiamo cambiato marcia nel secondo tempo. Anteprima24.it - Salernitana, Marino: “Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma l’abbiamo ripresa: merito anche del pubblico” Leggi su Anteprima24.it di lettura: 2 minuti“Le ultime prestazioni del Cosenza sono state importanti. Questa è stata una partita in cuirischiato di perdere: hanno alzato tanto il loro baricentro, avevamo pochissimo spazio per fraseggiare. Però, non potevano reggere questo ritmo così alto per tutta la partita. Ciononostante, credo cheavuto le migliori occasioninel. Micai ha fatto buone parate, su Corazza soprattutto. Nellasiamo riusciti a sbloccarla. Peccato però la leggerezza sul gol subito. Siamo riusciti però a portare a casa una vittoria importante“. Alla seconda partita sulla panchina della, Pasqualeguadagna la seconda vittoria consecutiva. Parla dopo la vittoria contro il Cosenza, nella sala stampa dell’Arechi.https://www.anteprima24.it/salerno/sport-salerno/la--vince-ed-esce-dallapnea-dei-playout-tre-reti-al-cosenza-e-14-posto/“cambiato marcia nel secondo

