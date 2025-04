Salernitana Cosenza 3 1 pagelle e highlights Corazza e Ferrari trascinanti bene Hrustic

Salernitana fa il bis in casa e compie altri tre passi verso la salvezza. In sedicimila all’Arechi per una partita cruciale per il destino dei granata dopo il rinvio del match con il Cittadella per la scomparsa di Papa Francesco. Allo stadio, come in occasione del match con il SudTirol, anche il patron Danilo Iervolino. Pasquale Marino rispolvera Tello in luogo dell’infortunato Zuccon e conferma 10/11 della formazione che ha vinto la sfida contro la squadra allenata da Castori. Un solo squillo nel primo tempoTensione e nervosismo la fanno da padrona nel primo tempo caratterizzato da un gioco frammentario e da diverse interruzioni. Pochi gli squilli. La prima chance è per i padroni di casa con una bella sponda di Ruggeri per Soriano che trova la risposta dell’ex Micai. Dopo pochi minuti i granata trovano anche il gol con Cerri dopo una respinta corta del portiere del Cosenza su un tiro di Verde, ma l’attaccante è in fuorigioco. Notizieaudaci.it - Salernitana-Cosenza 3-1, pagelle e highlights: Corazza e Ferrari trascinanti, bene Hrustic Leggi su Notizieaudaci.it Lafa il bis in casa e compie altri tre passi verso la salvezza. In sedicimila all’Arechi per una partita cruciale per il destino dei granata dopo il rinvio del match con il Cittadella per la scomparsa di Papa Francesco. Allo stadio, come in occasione del match con il SudTirol, anche il patron Danilo Iervolino. Pasquale Marino rispolvera Tello in luogo dell’infortunato Zuccon e conferma 10/11 della formazione che ha vinto la sfida contro la squadra allenata da Castori. Un solo squillo nel primo tempoTensione e nervosismo la fanno da padrona nel primo tempo caratterizzato da un gioco frammentario e da diverse interruzioni. Pochi gli squilli. La prima chance è per i padroni di casa con una bella sponda di Ruggeri per Soriano che trova la risposta dell’ex Micai. Dopo pochi minuti i granata trovano anche il gol con Cerri dopo una respinta corta del portiere delsu un tiro di Verde, ma l’attaccante è in fuorigioco.

