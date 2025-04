Salernitana c’è il Cosenza sulla strada per la salvezza

Cosenza è da sempre nel destino della Salernitana ed anche stavolta i rossoblù silani potrebbero risultare determinanti nella corsa salvezza dei granata. Con quasi due piedi in terza serie, i calabresi saranno inevitabilmente parte attiva nel percorso verso la permanenza in B della Salernitana.Un cammino delicato, reso ancor più incerto dallo slittamento della giornata non disputata lunedì scorso. Ai granata, infatti, toccherà giocare in trasferta le ultime due gare stagionali: a Genova contro la Samp e a Cittadella, in quello che si è trasformato nell’ultimo turno di campionato. Una forzatura al regolamento che stabilisce il divieto di giocare due match consecutivi in trasferta nell’ultima fase della stagione regolare. Anteprima24.it - Salernitana, c’è il Cosenza sulla strada per la salvezza Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloAncora tu. È proprio come nello storico pezzo di Mogol e Battisti la cosa “non ci sorprende”. Ilè da sempre nel destino dellaed anche stavolta i rossoblù silani potrebbero risultare determinanti nella corsadei granata. Con quasi due piedi in terza serie, i calabresi saranno inevitabilmente parte attiva nel percorso verso la permanenza in B della.Un cammino delicato, reso ancor più incerto dallo slittamento della giornata non disputata lunedì scorso. Ai granata, infatti, toccherà giocare in trasferta le ultime due gare stagionali: a Genova contro la Samp e a Cittadella, in quello che si è trasformato nell’ultimo turno di campionato. Una forzatura al regolamento che stabilisce il divieto di giocare due match consecutivi in trasferta nell’ultima fase della stagione regolare.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ci saranno quindicimila spettatori sugli spalti, in una partita dai poveri contenuti tecnici di Serie B: si sfidano la Salernitana terzultima e il Cosenza ultimo della classe, eppure la passione non conosce limiti e categorie. È questo il biglietto da visita, la cartolina che Salerno regalerà... 🔗salernotoday.it

Allo Stadio Arechi andrà in scena la sfida di Serie B Salernitana Cosenza: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Arechi di Salerno in scena la gara tra Salernitana Cosenza, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B. Andiamo a vedere chi scenderà in campo e dove si potrà […] 🔗calcionews24.com

Avviso urgente per i tifosi della Salernitana, i 794 che si erano messi in viaggio per Cittadella: se vorranno ripresentarsi in massa allo stadio Tombolato, il 13 maggio, dovranno rifare i biglietti. Lo ha comunicato oggi la società veneta, spiegando nel contempo che dal 24 aprile al 7 maggio -... 🔗today.it

Il Tar del Lazio boccia il ricorso del Cosenza: la Salernitana sorride; LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Cesena in vantaggio; FOTO – Salernitana, sorpresa per Breda: in ritiro a Brescia ritrova Strada; . 🔗Ne parlano su altre fonti