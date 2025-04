Sala Consilina a lutto per Angelica Gargano la data dei funerali

funerali di Angelica Gargano, la ragazza di 21 anni di Sala Consilina tragicamente deceduta a causa di un incidente stradale avvenuto la mattina di Pasqua. Il rito funebre sarà officiato nella chiesa della Santissima Trinità, dove la. Salernotoday.it - Sala Consilina a lutto per Angelica Gargano: la data dei funerali Leggi su Salernotoday.it Saranno celebrati domani (sabato 26 aprile), alle ore 11, idi, la ragazza di 21 anni ditragicamente deceduta a causa di un incidente stradale avvenuto la mattina di Pasqua. Il rito funebre sarà officiato nella chiesa della Santissima Trinità, dove la.

Ne parlano su altre fonti

Incendio su un camion sull’A2: traffico bloccato nei pressi di Sala Consilina - Momenti di tensione questa mattina nei pressi dello svincolo di Sala Consilina, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo“, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Il sinistro è avvenuto al chilometro 92,900, provocando l’incendio del veicolo. Per motivi di sicurezza, è stata disposta la chiusura temporanea delle corsie di marcia e di emergenza in direzione Fisciano. Soccorsi in azione Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118, le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità nel ... 🔗zon.it

Sala Consilina, contrasto ai furti: l’arma dei carabinieri invia la S.I.O, Squadra di intervento operativo - Dalla trascorsa settimana, nel circondario territoriale di Sala Consilina è attiva una Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, specializzata nel controllo del territorio e contrasto a forme organizzate di criminalità predatoria, inviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, d’intesa con la Prefettura di Salerno. Il personale delle S. 🔗zon.it

Aeroporto Costa d'Amalfi: Noi Moderati propone Sala Consilina come capolinea per il Vallo di Diano - L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, inaugurato di recente, si sta rapidamente affermando come scalo di riferimento per la provincia di Salerno, assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama del trasporto aereo nazionale e internazionale. Per agevolare l'accesso all'aeroporto, sono stati... 🔗salernotoday.it

Sala Consilina a lutto per Angelica Gargano: la data dei funerali; Sala Consilina a lutto. La comunità piange per la tragica scomparsa di Angelica Gargano; Donati gli organi di Angelica, la 21enne di Sala Consilina scomparsa dopo l’incidente stradale avvenuto a Pasqua; Il Vallo di Diano piange Angelica: una giovane vita spezzata, il cordoglio di Sala Consilina. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sala Consilina a lutto. La comunità piange per la tragica scomparsa di Angelica Gargano - Sala Consilina a lutto per la tragica e prematura scomparsa di Angelica Gargano, la 21enne rimasta coinvolta in un incidente la mattina di Pasqua in contrada Fonti. 🔗ondanews.it

Sala Consilina, Angelica “continua a vivere”: donati gli organi della 21enne deceduta dopo l’incidente di Pasqua | VIDEO - Il cuore, i reni e il fegato di Angelica sono stati donati. Proprio il fegato sarà trapiantato su un bambino, offrendo una nuova possibilità di vita ... 🔗infocilento.it

Addio ad Angelica Gargano: sabato i funerali della 21enne di Sala Consilina - La famiglia dona gli organi: cuore, reni e fegato trapiantati, fegato salva bimbo. Gesto di altruismo trasforma tragedia in speranza. 🔗infocilento.it