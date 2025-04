Sagra dell’asparago Shakalab in concerto e come coltivare un orto cosa fare nel weekend della Liberazione

della terra c’è la Sagra dell’asparago selvatico Sicano che viene proposta per il secondo anno. Agrigentonotizie.it - Sagra dell’asparago, Shakalab in concerto e come coltivare un orto: cosa fare nel weekend della Liberazione Leggi su Agrigentonotizie.it Fine settimana ricco di eventi, alcuni dei quali spostati da sabato (giorno dei funerali di Papa Francesco) a domenica in ossequio al lutto nazionale. Per chi ama i sapori tipici e i prodottiterra c’è laselvatico Sicano che viene proposta per il secondo anno.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sagra dell’asparago, Shakalab in concerto e come coltivare un orto: cosa fare nel weekend della Liberazione - Fine settimana ricco di eventi, alcuni dei quali spostati da sabato (giorno dei funerali di Papa Francesco) a domenica in ossequio al lutto nazionale. Per chi ama i sapori tipici e i prodotti della terra c’è la Sagra dell’asparago selvatico Sicano che viene proposta per il secondo anno... 🔗agrigentonotizie.it

La sagra dell'asparago rosa a Mezzago - Sarà possibile trovarlo in vendita diretta presso i produttori, nei negozi di alimentari e, come sempre, sulle tavole dei ristoranti dove avrà un posto d'onore nella preparazione dei piatti. Si tratta dell'asparago rosa, protagonista dal 26 aprile al 3 maggio dell'attesissima sagra... 🔗monzatoday.it

Santopadre, Festa di Primavera e Sagra dell’Asparago Selvatico - La Pro Loco e il Comune di Santopadre (FR) sono lieti di annunciare l’appuntamento con la Festa di Primavera e la Sagra dell’Asparago Selvatico, un evento che celebra la bellezza della stagione primaverile e la ricchezza del nostro territorio. La manifestazione si terrà il 6 aprile 2025 presso... 🔗frosinonetoday.it

Sagra dell’asparago, Shakalab in concerto e come coltivare un orto: cosa fare nel weekend della Liberazione; Sagra dell’asparago Shakalab in concerto e come coltivare un orto cosa fare nel weekend della Liberazione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sagra dell’asparago, Shakalab in concerto e come coltivare un orto: cosa fare nel weekend della Liberazione - Sant’Angelo Muxaro ospita la seconda edizione della festa che esalta uno dei prodotti della terra più caratteristici. Al Palacongressi la comicità di Giuseppe Ninno, a Cammarata le “Magie del borgo” t ... 🔗agrigentonotizie.it

“Tra la magia del borgo”: a Cammarata il concerto degli Shakalab - Sabato 26 aprile Cammarata ospita l’evento “Tra la magia del borgo”. Una lunga serata di musica ed intrattenimento, a Borgo Callea, che comincerà con la sfilata di auto d’epoca e la premiazione dei ... 🔗agrigentonotizie.it

Torna l’attesissima Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago e… c’è anche una novità - Alla sua 65esima edizione la Sagra dell’Asparago Rosa trasformerà Palazzo ... Prenotazione obbligatoria: 348 921 3154 Concerto Ear to the Earth Ensemble Mercoledì 30 aprile: Intelligenza ... 🔗mbnews.it