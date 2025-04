Sacerdoti militari ebrei ecco altro 25 Aprile

Ilgiornale.it - Sacerdoti, militari, ebrei: ecco l'"altro" 25 Aprile Leggi su Ilgiornale.it Da Tajani a Calenda, l'omaggio della politica ai caduti che non rientrano nel Pantheon della sinistra

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il piano di riarmo Ue appare e scompare nelle mozioni firmate dalla Lega, come in un sapiente gioco di prestigio. E così il Carroccio double-face, di guerra e di pace, […] The post Lega double-face, contro il riarmo ma anche a favore delle spese militari first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Milano, 17 mar. (LaPresse) – Le discussioni in Europa attorno al dispiegamento di militari della Nato in Ucraina sono “una tendenza assolutamente pericolosa”, visto che “creerà ulteriori motivi di escalation”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Loro creeranno ulteriori cause. Cosa ne verrà fuori? Niente di buono”, ha aggiunto Peskov. 🔗lapresse.it

Tre satelliti della serie russa Cosmos hanno effettuato strane manovre in orbita bassa compatibili con tattiche di guerra antisatellite 🔗ilgiornale.it

Sacerdoti, militari, ebrei: ecco l'altro 25 Aprile; 25 luglio 1915: eroici preti con le stellette; Tutte le fake news sulla Resistenza. Ecco la verità. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sacerdoti, militari, ebrei: ecco l'"altro" 25 Aprile - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

"Pochi cappellani militari", accordo Santa sede-Governo: via il tetto d'età per i sacerdoti con le Forze armate - ecco come cambierà la normativa Prima lo spirito, poi le divise. In attesa di trovare una linea sul riarmo europeo, il governo interviene sui cappellani militari, sacerdoti chiamati a sostenere ... 🔗ilfoglio.it