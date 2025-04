Sabato il motocross si ferma anche a Montevarchi per il lutto nazionale

Sabato il motocross si ferma anche a Montevarchi per il lutto nazionale Domenica al Miravalle Circuit 140 piloti in pista per gli "assoluti" Prestige Programma concentrato in una sola giornata, presente la squadra ufficiale Honda anche il Campionato italiano Prestige di motocross, in calendario nel fine settimana al "Miravalle" di Montevarchi, osserva – seguendo le disposizioni del CONI e della Federmoto – il Sabato di fermo di ogni attività sportiva, nella giorno del funerale di Papa Francesco. Il programma delle competizioni si sposta, dunque, tutto alla domenica, con inizio delle prove alle ore 8.00, mentre il Sabato, per volontà del Moto Club Brilli Peri, assume il tono dell'incontro tra appassionati, piloti e team. I protagonisti del tricolore saranno infatti tutti in pista per le operazioni di iscrizione e verifica e il pubblico, che potrà accedere gratuitamente all'impianto, avrà la possibilità di visitare il paddock, incontrare i propri beniamini, ammirare le moto, intrattenersi nella ormai tradizionale Piazza motocross, cuore del Miravalle, dove sarà possibile anche cenare.

