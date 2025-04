Sabato e domenica nel Foglio Cosa c è negli inserti del fine settimana

fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco Cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Aridatece il Papa re. Principi, marchesi e pure conti: tra le ville e i palazzi l’aristocrazia nera romana si prepara al funerale di Francesco e guarda ai possibili successori. Con qualche speranza per il futuro, e una certa nostalgia del passato. Reportage - di Michele Masneri L’altro calvario. Gli eredi delle vittime della Shoah alle prese con la restituzione dell’arte rubata. I Rosenberg e il muro di privati e istituzioni tedesche - di Paolo Valentino Quel lamento spudorato. “Portnoy” di nuovo tradotto e l’esplosione nel ’69, quando a Philip Roth diedero dello schifoso e pure dell’antisemita - di Pierluigi Battista Un dazio utile. Ilfoglio.it - Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana Leggi su Ilfoglio.it Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Aridatece il Papa re. Principi, marchesi e pure conti: tra le ville e i palazzi l’aristocrazia nera romana si prepara al funerale di Francesco e guarda ai possibili successori. Con qualche speranza per il futuro, e una certa nostalgia del passato. Reportage - di Michele Masneri L’altro calvario. Gli eredi delle vittime della Shoah alle prese con la restituzione dell’arte rubata. I Rosenberg e il muro di privati e istituzioni tedesche - di Paolo Valentino Quel lamento spudorato. “Portnoy” di nuovo tradotto e l’esplosione nel ’69, quando a Philip Roth diedero dello schifoso e pure dell’antisemita - di Pierluigi Battista Un dazio utile.

Su altri siti se ne discute

Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana - Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Corvi alla procura di Torino. Indagini flop, “sottosezioni” di polizia giudiziaria che non rispondono a nessuno, fughe di notizie, manovre anonime. Inchiesta, con carte inedite, sulle tante stranezze che avvolgono la procura torinese. Materiale per Nordio e il Csm – di Ermes Antonucci I consigliori. 🔗ilfoglio.it

Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana - Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). I pentiti in ritardo di Faust. Lo strapotere dei “neo feudatari” delle big tech minaccia le democrazie. Ma perché svegliarsi solo ora, accusando Musk e Trump? L’ideologia totalitaria del mondo digitale è nata molto prima, ha un’anima liberal. 🔗ilfoglio.it

Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana - Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Fantozzi, la nostra commedia. Cinquant’anni fa usciva il film, e prima i libri di Paolo Villaggio, sul ragioniere che subisce ancora e che ha rappresentato un tipo di italiano unico e universale. Un successo “mostruoso” che non invecchia mai - di Michele Masneri A scuola di islam. 🔗ilfoglio.it

Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana; Carta d’Identità Elettronica Open Day: 4 e 5 Aprile; Carta d'identità a Roma: open day sabato 5 e domenica 6 aprile. Tutte le informazioni; Roma, carta d'identità elettronica: open day sabato 15 e domenica 16 marzo. I Municipi coinvolti, gli orari e. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia