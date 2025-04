Russia generale ucciso da un’autobomba vicino a Mosca

generale russo Yaroslav Moskalik, 59enne vice capo del comando operativo dello Stato maggiore delle forze armate di Mosca fino al 2021, è rimasto ucciso dalla deflagrazione di un veicolo innescata a distanza. È successo a Balashikha, non lontano dalla capitale russa. Svetlana Petrenko, rappresentante del Comitato investigativo russo, ha dichiarato che, «secondo le informazioni disponibili, l'esplosione è avvenuta a seguito della detonazione di un ordigno esplosivo artigianale riempito di schegge». Le immagini delle telecamere di sicurezza, condivise da alcuni canali Telegram pro-Cremlino, mostrano una potente deflagrazione vicino a un condominio, mentre un pedone – presumibilmente Moskalik – passa accanto al veicolo.

